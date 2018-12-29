Avanak Avni heykeli, çalan kişinin evinin önünde bulundu

ÜNLÜ karikatürist Oğuz Aral'ın yarattığı karakterlerden Avanak Avni'nin Kadıköy'de çalınan heykeli bulundu.

Karikatürist Oğuz Aral'ın yarattığı karakterlerden Avanak Avni'nin Kadıköy'de çalınan heykeli bulundu. Heykelin, çalan kişinin evinin önünde olduğu tespit edildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, Avanak Avni belediye ekiplerine teslim edildi.

Olay, iki hafta önce Hasanpaşa mahallesi, Kurbağalıdere caddesinde gece saatlerinde meydana gelmişti. Aral'ın yarattığı karakterlerden biri olan Avanak Avni'nin heykeli, yerinden sökülerek çalınmıştı. Heykelin çalındığını fark eden belediye görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu heykeli çalan kişi tespit edildi. Yağma, hırsızlık, uyuşturucu, tehdit ve hakaretten sabıkası bulunan Gökmen T., yunus ekipleri tarafından Şişli'de gözaltına alındı. Avanak Avni heykeli de Gökmen T.'nin oturduğu belirtilen binanın girişinde bulundu.

Polis merkezine götürülen şüpheli, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Heykel, belediye ekiplerine teslim edildi.