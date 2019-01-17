Av. Müjde Tozbey Erden 'çocuk istismarcısına evlilik affı'nı anlattı: Af değil insan ticareti yasası!

Çocuk yaşta evlilik rezaletine af yine Türkiye'nin gündeminde. Tepkiler üzerine üç yıl önce geri çekilen 'çocuk istismarcısına evlilik affı' düzenlemesi Meclis yolunda... Hukukçu Müjde Tozbey Erden, soL'a yaptığı açıklamada, 'Bu durum sadece tecavüzün toplum ve devlet eliyle korunmasına yol açmayacak, insan/kadın ticaretine de neden olacaktır' dedi.

Türkiye üç yıl aradan sonra yine, çocuklara cinsel istismar suçlarında mağdur ve failin evlenmesi halinde cezanın ertelenmesini ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını öngören düzenlemeyi konuşuyor.

AKP, “erken yaşta evliliklerden kaynaklanan cezaları affedecek” düzenleme ile cezaevindeki yaklaşık 10 bin kişi tahliye edecek. Diğer partilerin desteğinin de alınması halinde, teklif yerel seçimler dolayısıyla Meclis tatile girmeden yasalaşacak.

Konu üç yıl önce de gündeme gelmiş, kadınların ve kamuoyunun tepkisi üzerine geri çekilmişti.

'ÇOCUĞU İSTİSMAR EDENLER TEHDİTLE YA DA BAŞLIK PARASIYLA CEZADAN KURTULMA YOLUNA GİREBİLECEK'

Görüşüne başvurduğumuz hukukçu Av. Müjde Tozbey Erden, "Artık isteyen istismarcı istediği çocuğu istismar ettikten sonra tehditle veya başlık parasıyla satın alabilecek ve cezadan kurtulacaktır. Ya da aileler kız çocuklarını okutmak yerine, istismara uğradığını gerekçe göstererek 'namusu kurtarmak' bahanesiyle kızlarını çocuk yaşta istismara uğramalarına göz yumacaklardır" dedi.

'İSTİSMARI YASAL HALE GETİRMEKTİR BU'

Av. Müjde Tozbey Erden'in soL'a yaptığı açıklamalar şöyle: