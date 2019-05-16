Atmosferdeki karbondioksit miktarı tarihinin en yüksek seviyesinde

Plansız ekonomilerin, piyasacılığın, rekabetin, kâr hırsının alt üst ettiği dünyada, atmosfer artık daha önce hiç olmadığı kadar karbondioksitle yüklü.

Hawaii’deki Mauna Loa Gözlemevi’nden yapılan açıklamada, atmosferdeki karbondioksit oranının şu ana kadar gözlemlenen en yüksek seviyeye ulaştığını belirtildi. Atmosferde her bir milyonda 415 ppm karbondioksit bulunuyor.

1958 yılından bu yana incelemeler yapılan gözlemevinin raporu, atmosferde kaydedilen karbondioksit oranının insanlık tarihi boyunca kaydedilen en yüksek seviyede olduğunun altı çiziliyor.

Yarım asırdan fazla bir süre önce Mauna Loa’da başlatılan gözlem ve incelemelerle ilgili verilere göre, 1958 yılında araştırmaya başlandığında havadaki karbondioksit oranı 315 ppm olarak kaydedilmişti. 2013 yılı itibariyle 400 ppm’yi geçen bu oran, bu yıl 415 ppm’ye ulaştı.

Bilim insanları, yüzbinlerce yıl boyunca atmosferde durağan bir oranda kalan zehirli karbondioksit gazının, fosil yakıtlarının kullanımının ciddi oranda arttığı Sanayi Devrimi’yle beraber yükselişe geçtiğini, son dönemlerdeyse rekor seviyelere ulaştığını belirtiyor.