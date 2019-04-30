Atatürk’ün sözünü kaldırıp Erdoğan’ın sözünü koydular: Tepkilerin ardından geri adım attılar

Balıkesir’de bir spor salonunda Atatürk’ün sözlerinin kaldırılıp yerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözlerinin asılması tepki çekti. Gençlik ve Spor Müdürlüğü olayın bir yanlışlıktan kaynaklandığını açıklarken, yanlışı kimin yaptığı konusunda bilgi vermedi.

Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu duvarında Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünün asılı olduğu afiş kaldırılarak yerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sözü asıldı. Vatandaşları tepkisi üzerine Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Ortada bir protokol yanlışı var, düzeltilmesi doğru ancak zamanlaması yanlış olmuş. Bizim kesinlikle Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’le ilgili bir kastımız ya da ona karşı bir düşüncemiz yok. Zaten o levhaları ve Atatürk fotoğraflarını da biz hazırlattık” dedi.

Sözcü'den Mehmet Andaç'ın haberine göre Kurtdereli Spor Salonu’nda skor tablosunun altında bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim” sözü salon yöneticilerinin talimatıyla çalışanlar tarafından kaldırıldı. Onun yerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Spor ne kazanma hırsı ne kaybetme korkusudur. Tek kelime ile özgüvendir” sözünün yazılı olduğu afiş asıldı.

Atatürk'ün afişinin salonun pek görünmeyen bir köşesine tekrar asıldığı öğrenildi. Çok sayıda vatandaş sosyal medya hesaplarından yaşanan duruma tepki gösterdi.

İL MÜDÜRÜ FİRMAYI SUÇLADI

Tepkilerin ardından açıklama yapan Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, ortada bir protokol yanlışı olduğu için böyle bir durumun yaşandığını söyledi.

Arıcıoğlu, “Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürlüğü olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız, Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın sporla ilgili sözlerinin yer aldığı levhalar hazırlattık. Protokole göre Atatürk'ün solda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağda yer alması gerekiyordu. Tabelacı arkadaşlar maçlar oynanırken gelip, hazırlanan tabelaları yerleştirince bu görüntü ortaya çıkmış. Yani ortada bir protokol yanlışı var, düzeltilmesi doğru ancak zamanlaması yanlış olmuş" dedi.