Atatürk'e hakaretten kaç kişi, Erdoğan'a hakaretten kaç kişi tutuklandı?

CHP'li Veli Ağbaba, Safiye İnci'nin tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması için verdiği soru önergesinde, Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle kaç kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını ve Erdoğan'a hakaretten kaç kişinin gözaltına alınıp tutuklandığını sordu. Ağbaba 'Ülkenin kurucusu Atatürk’e saldırılara sessiz kalanların, konu Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunda anında işlem yapmaları ise düşündürücüdür' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan hakaretlere ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soru önergesi verdi. Anıtkabir'de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video üzerinden Mustafa Kemal'e hakaret eden Safiye İnci'nin tutuklanmasının ardından Ağbaba, “2002-2018 yılları arasında Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle kaç kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır?" sorusunu sordu.

Veli Ağbaba, “Bir gün elinde satırla Atatürk anıtına saldırılıyor, bir gün televizyon ekranlarında sarıklı meczuplar tarafından ağza alınmayacak laflar sıralanıyor. Son olarak Safiye İnci isimli kadının Anıtkabir'in önünde ettiği videoyu internette paylaşması kamuoyunda büyük tepki topladı. Ne yazık ki Atatürk’e hakaret edenler ile ilgili Cumhuriyet Savcıları kendiliğinden harekete geçmemekte, kamuoyunun tepkisi, sosyal medyada başlatılan kampanyalarla kişiler hakkında işlem başlatılmaktadır. Bu durum Atatürk heykellerine saldırıların, Atatürk’ün şahsına, annesine, manevi kızına hakaret edenleri cesaretlendirmektedir. Ülkenin kurucusu Atatürk’e saldırılara sessiz kalanların, konu Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunda anında işlem yapmaları ise düşündürücüdür” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle soru önergesi veren Ağbaba, Bakan Soylu’ya; “2002-2018 yılları arasında Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle kaç kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır? Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle kaç kişi gözaltına alınmıştır? Bu kişilerden kaçı tutuklanmıştır? Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle kaç kişi halen cezaevlerindedir? Atatürk anıtlarına saldıran kaç kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır? Bu kişilerden kaçı tutuklanmıştır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle bugüne kadar kaç kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır? Bu kişilerin yaş dağılımı nasıldır? Hakaret suçlamalarının basın-yayın, sosyal medya dağılımları nasıldır? Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle kaç kişi tutuklanmıştır? Bu kişilerden kaçı halen cezaevindedir? Bu kişilerin yaş dağılımı nedir?” sorularını yöneltti.









