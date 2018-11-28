Atatürk’e hakaret eden muhtara üst sınırdan hapis cezası

İzmir’in Buca ilçesine bağlı Çaldıran Mahallesi'nin muhtarı Murat Gökyer, sosyal medya paylaşımları sebebiyle 'Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir’in Buca ilçesine bağlı Çaldıran Mahallesi'nin muhtarı Murat Gökyer, geçen yıl şubat ayında sosyal medyada Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili paylaşımı sebebiyle “Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret” suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Murat Gökyer’in sosyal medya paylaşımlarının ardından yapılan savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş, soruşturmanın ardından Gökyer hakkında dava açıldı.

SAVCI: CUMHURİYET İLE MUHTAR SEÇİLMİŞ BİR KİŞİ OLARAK...

Savcı tarafından hazırlanan iddianamede, "Son günlerde okumayan, araştırmayan, kulaktan dolma bilgilere inanan bir güruh, Ulu Önder ile ilgili aslı astarı olmayan şeyler söylemektedir. İnternet ve sosyal paylaşım platformlarının artması ile sahte isimlerle pervasızca paylaşımlar yapılmaktadır. Ülkeye bu kavramları getiren Ulu Önder'in getirdiği sistemde, demokratik seçimler ile muhtar seçilmiş ve temsil yetkisi olan bir kimse olarak bu paylaşımı sosyal medya hesabından paylaştığı, tıpkı paylaşımı hazırlayan fail gibi, Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret ettiği anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

'DAHA ÖNCE DE PAYLAŞTIM, TEPKİ GELMEDİ'

Bugün görülen davada Gökyer, amacının Atatürk’e hakaret olmadığını ve özür dilediğini ifade etse de, “Bir yıl önce de benzer bir paylaşım yapmıştım. O zaman herhangi bir tepki gelmemişti” dedi.

Davaya bakan İzmir 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi, yapılan yargılama sonunda, tutuksuz sanık Murat Gökyer'in, “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” suçunu işlediğine karar vererek, sanığı 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Gökyer'in davaya konu olan sosyal medya paylaşımında Atatürk'ün 15 yaşında bir kız çocuğu ile birlikte olduğu öne sürülüyordu.