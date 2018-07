Atatürk Orman Çiftliği'nde yine ağaç katliamı: Saraya yol açılıyor

Atatürk Orman Çiftliği'nde yol yapım çalışmaları için ağaçların kesildiğini açıklayan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bu duruma, “Kaçak Saray için binicilik tesislerinden yol açılıyor, gece çalışıp ağaçları kesmişler. Gözünüzü yol doyursun. Atatürk Orman Çiftliği'nden elinizi çekin. Birinci derece doğal SİT alanı olan AOÇ için Koruma Kurulu neden harekete geçmiyor?” diyerek tepki gösterdi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk’ün şartlı bağışına ve Cumhuriyet’e ihanet devam ediyor. Bir çivi bile çakılmaması gereken, birinci derece doğal tarih ve SİT alanı olan Atatürk Orman Çiftliği alanında yeni yollar yapılması talanın devam ettiğini gösteriyor. Atatürk’ün vasiyeti ve şartlı bağışı ihlal edilerek sürdürülen bu talan 'Kaçak Saray' zihniyetinin her yere yayılacağının mekansal karşılığıdır” dedi.

Candan, şöyle devam etti:

“Cumhuriyet değerlerinin kurucu mekanı, Mustafa Kemal Atatürk’ün halkına emaneti olan Atatürk Orman Çiftliğini talan edenlerin bir yandan da Millet bahçesi söylemleri hiç bir şekilde inandırıcı değildir. Milletin çiftliğindeki ağaçları kes, yeşili yok et, 650 bin metrekarelik beton dök sonrada, millet bahçesi yapacağız de. Tam bir illüzyon ve gerçek dışılık budur işte Bugün AOÇ sisteme karşı yürütülen , rejimi değiştirmenin en önemli mekansallığıdır ve hiç gündemden düşmeyecektir. AOÇ’nin değerlerinin korunması için açtığımız 100’ü aşkın davamız artarak devam edecek. Kaçak Saray’ın AİHM süreci devam ediyor. AOÇ topraklarındaki talana yönelik her süreci dava etmeye devam edeceğiz. Kesilen ağacı da, açılan yolu da, dökülen betonu da, harcanan parayı da, takipteyiz. Şimdide, binicilik tesislerinden yol yapıyorlar, gece çalışıyorlar, hatta binicilik tesislerini de tahliye etmeyi planladıklarını, görüşmeler yaptıklarını duyuyoruz. Talana yönelik her türlü süreci halkımızın da desteği ile kamuoyu önünde teşhir etmeye, hukuksal sürece taşımaya devam edeceğiz. Atatürk Orman Çiftliği özgürleşene, bağrına saplanan hançerler, Kaçak Saray, Ankapark ve yollar çekip çıkartılıncaya kadar bu mücadele bitmeyecek.”