Atatürk Havalimanı'na saldırı davasında 5 tahliye

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da 45 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı saldırının davasında 5 sanık tahliye edildi.

Atatürk Havalimanında 28 Haziran 2016'da 45 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı, IŞİD'in üstlendiği saldırıyla ilgili 36'sı tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılandığı davada, 5 sanığın tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan altıncı duruşmada, savcının mütalaasını açıklamasından sonra sanıklara ve avukatlarına söz verildi. Duruşmada söz alan bir kısım sanık avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Mütalaada, beraatı istenen sanıkların avukatları da, müvekkillerinin tahliyesini ve beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, 5 sanığın tahliyesine karar vererek, avukatlara esas hakkında mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre verdi.

Duruşma, 12 Kasım’da Silivri’de görülmek üzere ertelendi.