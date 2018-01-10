Atatürk Havalimanı katliamcısı Of’ta saklanmış

Trabzon’un Of ilçesinde IŞİD operasyona kapsamında yakalanan Gürcistan uyruklu Goça Sagnadze’nin Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı ‘Tek Kol’ lakaplı Ahmet Çatayev’le bağlantılı olduğu belirlendi.

Trabzon polisi, Of ilçesinde çay bahçelerinde gündelikçi olarak çalışan Gürcistan vatandaşı 33 yaşındaki Sagnadze ve eşi Marlami V.’yi IŞİd üyesi şüphesiyle teknik takibe aldı. Ekipler 26 Aralık’ta düzenledikleri operasyonla çifti gözaltına alırken evdeki bazı dijital cihazlara el konuldu.

SİLDİĞİ FOTOĞRAF ELE VERDİ

Şüpheliler sorgularında suçsuz olduklarını savundu. Ancak polis, şüphelilerden birine ait cep telefonunda daha önce silindiği anlaşılan bir fotoğrafı fark etti. Cep telefonunda elinde uzun namlulu silahla birlikte çekilmiş fotoğraf bulunması üzerine Sagnadze’yle ilgili soruşturma genişledi. Yeniden ifadesi alınan şüpheli Sagnadze, IŞİD’e katıldığını itiraf etti.

Sagnadze, ayrıca 28 Haziran 2016 tarihinde Atatürk Havalimanı’nda 46 kişinin öldürüldüğü IŞİD saldırısının planlayıcılarından, Çeçen uyruklu ‘Tek Kol’ lakaplı IŞİD militanı Ahmet Çatayev’in, 22 Kasım’da Gürcistan’da düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilmeden kısa bir süre önce Of’taki evinde kaldığını da itiraf etti.

Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen Sagnadze tutuklanırken eşi Marlami V. sınırdışı edildi.