'Atatürk Havalimanı işgal' iddianamesi kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin öldürülmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan 708 sayfalık iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, ayrıca tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

İlk duruşmanın 25 Nisan'da Silivri'de yeni yapılan duruşma salonunda görülmesini karara bağlayan mahkeme, duruşmaların 8 Haziran'a kadar sürmesini kararlaştırdı.

İddianamede, öldürülen Mahir Ayabak ve Zekeriya Bitmez "maktul", 46 kişi "mağdur" ve 129 kişi "müşteki" sıfatıyla yer alırken, "suçtan zarar görenler" arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 65. Hükümet ve TBMM de bulunuyor.

Tüm sanıkların "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve "örgüte üye olma" suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, bazı sanıklar hakkında "kasten öldürme", "öldürmeye teşebbüs etme", "kamu kurumu faaliyetini cebir veya tehdit kullanarak engellemek", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "konut dokunulmazlığı ihlali", "silahla tehdit", "kasten yaralama", "mala zarar verme" suçlarından 15 yıl ila 1 kez ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.