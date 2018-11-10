Atatürk büstüne saldıran dört kişi gözaltında

Antalya'da, Varsak İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstünü yerinden söküp, kırmaya çalışan 4 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi'ndeki Varsak İmam Hatip Ortaokulu'nda 10 Kasım'ın ilk saatlerinde, 02.30 sıralarında Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul bahçesindeki hareketliliği fark etti.

Bahçeye giren polis ekipleri, Atatürk büstünü söküp, yere atarak kırmaya çalışan Celil K. (25), Ramazan M. (30), Orhan D. (32) ve Murat K.'yi (25) suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürdü. Olay yerinde kalan bazı polis memurları kısmen zarar gören büstü onararak, yerine taktı.

DHA'da yer alan habere göre sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi. Polis, şüphelilere ait kamyonete de el koyarak otoparka çekti.