Atama bekleyen ücretli öğretmenlere kötü haber

Devlet okullarında ek ders ücreti karşılığı çalışan ve 5 yılını tamamlayan ücretli öğretmenlerin, atama taleplerini içeren soru önergesi meclis gündemine taşındı, Milli Eğitim Bakanlığı’na yöneltildi. Önergeyi yanıtlayan Bakan Selçuk, bu kapsamda 5 bin öğretmenin daha önceki dönemde atandığını ancak yeni atama yapılmasının mümkün olmadığını belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, devlet okullarında ek ders ücreti karşılığı çalışan ve 5 yılını tamamlayan ücretli öğretmenlerin, atama taleplerini içeren soru önergesini Milli Eğitim Bakanlığı’na yöneltti. Önergeyi yanıtlayan Bakan Selçuk, bu kapsamda 5 bin öğretmenin daha önceki dönemde atandığını ancak yeni atama yapılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın 2017 yılının Ekim ayında yaptığı "Devlet okullarında ek ders Karşılığı çalışan ve 5 yılını doldurmuş ücretli öğretmenlerimizi KPSS puanı ve üç katı şartına bakılmaksızın mülakata alıp bir nebze de olsa mağduriyetlerini gidereceğiz" şeklindeki açıklama yapmıştı.

'MAĞDURİYET YAŞAYAN ÇOK, HAKLARI İADE EDİLMELİ'

Bu açıklama üzerine Torba Yasa kapsamında 5 bin ücretli öğretmenin atamasının 27 Mart 2018 tarihinde yapıldığını anımsatan Gürer, başvuru şartlarında yer alan bazı maddelerin, farklı illerdeki aynı puana sahip olmasına rağmen prim-gün sayısının farklı hesaplanması nedeniyle mağduriyet yaşayanların olduğunu ifade etti. “Liyakat esaslı çıkmış olan bu kanun, tecrübe ve uzun yıllar çalışmış olma amacından saparak KPSS bazlı bir atama olmuştur. Neticede bilgileri taze olup 2-3 yıl çalışmış olanlar atanmış, 10-15 hatta 20 yıl ücretli öğretmenlik yapmış olanlar bu haktan mahrum bırakılmışlardır” diyen Gürer, “Dershane öğretmenlerinin kadroya alındığı gibi (KPSS ve baraj puanı olmadan, prim esaslı) bütün şartları ziyadesiyle taşıyıp sayıları 5-6 bin civarında olan eğitimin vazgeçilmez, gönüllü, vefakâr ve emektar bu öğretmenlerinin atamalarının yapılıp haklarının iade edilmesi yönünde bir çalışma var mıdır?” şeklinde soru yöneltti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, soru önergesine yanıt vererek, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde kararnamede yapılan değişiklikten bahsederek, “…Bakanlıkça belirlenecek alanlarda olmak üzere bu kapsamda istihdam edilebilecek sözleşmeli öğretmen sayısı 5000'i geçemez" ibaresine dikkat çekti.