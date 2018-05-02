Askerlik işlemlerinde e-Devlet dönemi: e-Yoklama başlıyor

Milli Savunma, Sağlık ve Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme bakanlıkları işbirliğiyle başlatılan "e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri Projesi"nde sona gelindi. Askerlik çağına giren yükümlüler, askerlik yoklaması işlemlerini artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme Bakanlığı işbirliğinde başlatılan e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri projesinde sona yaklaşıldı.

Proje kapsamında vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi için yoklama işlemlerinde talep edilen bilgi formları e-Devlet sistemi üzerinden doldurulabilecek ve aile hekimine giderek yoklama işlemleri yapılabilecek. Yükümlüler artık sağlık muayenelerini, askerlik şubelerine gitmeden e-Devlet üzerinden başlatabilecek, bağlı oldukları aile hekimlerine giderek bu işlemi gerçekleştirebilecek.

Daha önce askerlik şubelerine iki kez gidilerek yapılan işlemler, sadece alınan raporun teslimi için tek seferde tamamlanabilecek.

Pilot uygulama Manisa ve Ankara'da yapılmış, söz konusu işlemler e-Devlet üzerinden "Askerlik Yoklaması" başlığında gerçekleştirilmişti. Pilot uygulama sürecinde yapılan teknik ve uygulamaya yönelik düzenlemelerin ardından hizmet, 14 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde kullanıma açılacak.

"Askerlik Yoklaması" hizmetinin yurt genelinde kullanıma açılmasıyla vatandaşlara sunulan hizmetin hızlandırılması, askerlik şubelerine gitmeden hızlı ve etkin olarak işlemlerin sonuçlandırılması hedefleniyor.