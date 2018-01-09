Askeri okullara girmek için ilk sınav 18 Mart'ta yapılacak. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin açıkladığı yeni sisteme göre, bu sınavda başarılı olan adaylar, ikinci aşama sınava çağrılacak.

Askeri okullara giriş için sınav takvimi belirlendi. Adaylar, iki sınava girecek. İlk sınav 18 Mart'ta. O sınav için başvuru tarihleri 9 Ocak-15 Şubat olarak belirlendi. Adaylara sınavda; türkçe, temel matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgisi konularında çoktan seçmeli 120 soru sorulacak.

Adaylar için ikinci aşama 24 Haziran'da yapılacak üniversiteye giriş sınavı olacak.

Bu iki sınavda başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik testi ve mülakata alınacak.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel açığının kapatılması için, "3 bin 761 subay ve 5 bin 995 astsubayın yetişrilmesi planlanıyor" dedi.