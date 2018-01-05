Aşıyla yok ettiğimiz hastalık: Çocuk felci

Avrupa bölgesinde çocuk felcini eradike eden son ülke Türkiye oldu. Dünyada eradikasyonu başaran ilk ülke ise Küba... Küba’nın bu başarısı çocuk felcinin nasıl eradike edileceği konusunda Dünya Sağlık Örgütü’ne yol gösterdi.

Çocuk felci (Polio) bugün dünyanın bazı bölgelerinde hâlâ görülüyorsa da, artık eskilere ait kötü bir anı olduğu söylenebilir.

Her 200 vakanın 1 tanesi geriye dönüşsüz felçle sonuçlanıyor. Bu felçlerin de yüzde 5-10’u, solunum kaslarının tutulması durumunda, ölüme yol açıyor.

Global polio eradikasyonu programı (1988) başlatılmadan önce hastalık her yıl 350 bin felce neden oluyordu. O zamandan beri yaygın aşılama sonucunda vaka sayısı yüzde 99 azaldı. Bu gerçek, aşı karşıtları için herhangi bir şey ifade eder mi acaba?

Bugün çocuk felcinin bulaşmasını engelleyemeyen üç ülke var: Afganistan, Nijerya ve Pakistan. Bunun nedeni bu ülkelerin sağlık sisteminin zayıflığı, kötü yaşam koşulları ve aşılamanın yetersizliği.

Polio aşısı ağızdan uygulanıyor, bu nedenle gönüllülerin bile aşıyı yapması mümkün ve bir dozunun maliyeti yalnızca 14 cent. Aşı insanlığın sağlık alanında geliştirdiği en önemli araçlardan birisidir.

Avrupa bölgesinde çocuk felcini eradike eden son ülke Türkiye oldu (2002).

Dünyada eradikasyonu başaran ilk ülke ise Küba: 1962. Küba 1950’li yıllarda dört büyük çocuk felci salgını yaşamıştı. Bu nedenle sosyalist hükümetin yaptığı ilk sağlık müdahalelerinden birisi aşı kampanyasıydı. Küba o zamandan beri tam 84 milyon doz çocuk felci aşısı uyguladı.

Küba’nın bu başarısı çocuk felcinin nasıl eradike edileceği konusunda Dünya Sağlık Örgütü’ne yol gösterdi.

http://www.who.int/features/factfiles/polio/en/