Asansör bakımı yapan genç işçi hayatını kaybetti

Gaziantep'te asansör bakımı yapan işçi, asansörün halatının kopması sonucu 7. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Gaziantep'te asansör bakımı yapan genç, asansörün halatının kopması sonucu 7. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Şahinbey ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda, asansörün bakımını yapan ve asansör şirketinde görevli 23 yaşındaki Uğur Akkuş'un içerisinde bulunduğu asansör, halatının kopması sonucu 7. kattan zemine çakıldı.

İHA'nın haberine göre, olayda işçi Uğur Akkuş, yaşamını yitirdi. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından Akkuş'un cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı. Akkuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.