Artık davalar 8 ayın altında sürecek

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, mahkeme sürelerinin kısalacağını belirterek, "Hiçbir sebep olmadan 'mahkemeyi 8, 9 ay sonra yapıyorum' diye bir şey yok, bugün git yarın gel yok" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te AKP 6. Şehitkamil Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada bakanlık ve Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) yaptığı çalışma ile davaların artık 8 ayın altında süreceğini söyledi.

Mahkemelerin sebepsiz yere 8, 9 ay sonrasına atılamayacağını belirten Bakan Gül, "Bu dönemde bakanlık olarak da hedef süreler üzerinde çalışıyoruz. Hiçbir sebep olmadan mahkemeyi 8, 9 ay sonra yapıyorum diye bir şey yok, bugün git yarın gel yok. Hızlı, adil hangi sürede olabilecek, bunlar üzerinde çalışılıyor. Davaları uzayanlar ile ilgili teftişler, eğitimler yapılacak. Bu konudaki süreleri bakanlık ve HSK olarak da çok sıkı olarak takip edeceğiz. Bütün derdimiz milletin yargıya güvenmesi, hızlı, etkin, makul sürede yargılanmanın tamamlanmasıdır. Bunun için çalışıyoruz" dedi.