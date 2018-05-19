Arkadaşının gözaltına alındığını öğrenen üniversiteli beyin kanamasından yaşamını yitirdi

15 Temmuz darbe girişiminden sonra askeri okulların kapatılmasıyla başka üniversitelere geçen öğrenciler, sürekli kovuşturmaya uğrama ya da gözaltına alınma tehdidi altında yaşıyor. Bu öğrencilerden biri olan GSÜ öğrencisi Yunus Emre Yaylacı, bir arkadaşının gözaltına alındığını öğrendikten sonra beyin kanaması geçirmişti. Yaylacı dün sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan askeri okullardan başka üniversitelere geçen öğrencilere yönelik psikolojik baskı, mobbing ve tehdit sürüyor. Eğitim gördüğü askeri okulun kapatılmasının ardından Galatasaray Üniversitesi sosyoloji bölümünde eğitimine devam Yunus Emre Yaylacı, askeri okul mezunu bir arkadaşının daha Fethullah Gülen cemaati soruşturması kapsamında gözaltına alındığını öğrendi. Haberi iki hafta önce üniversitenin festivali sırasında alan Yaylacı, beyin kanaması geçirmiş, hastaneye yatırılmıştı. 12 gündür yoğun bakımda olan Yaylacı, dün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Kapatılan askeri okul öğrencilerine yönelik kovuşturmalar ya da gözaltına alınma olasılığı, askeri okul çıkışlı öğrencileri fiziksel ve psikolojik olarak olumsuz etkiliyor.