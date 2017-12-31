Arkadaşını silahla yaralayan lise öğrencisi intihar etti!

Elazığ'da 17 yaşındaki genç, tartıştığı 16 yaşındaki arkadaşını silahla yaraladıktan sonra intihar etti.

Merkeze bağlı Kuyulu köyündeki sulama havuzu mevkisinde gezmeye çıkan Hakan I. (17) ile arkadaşı Seyfullah B. (16) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Hakan I., üzerindeki tabancayla Seyfullah B.'yi vurduktan sonra intihar etti. Ağır yaralanan Seyfullah B., 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Seyfullah B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Hakan I.'nın cansız bedeni ise otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.