Arınç'tan Ağar'a AKP'nin 'oğul' adayları

AKP'den milletvekili adayı olanlar arasında Eski TBMM Başkanı ve AKP kurucusu Bülent Arınç'ın oğlu, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in oğlu bulunuyor.

24 Haziran seçimlerinde AKP listelerinden eski siyasetçi, sermaye temsilcisinin çocuklarının aday olduğu olduğu görülüyor. Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç ve Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar öne çıkan örnekler.

Sputnik'in haberine göre Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç, AKP İstanbul 3. Bölge 11. sıradan milletvekili adayı oldu. Bir önceki seçime göre vekil olarak Meclis'e girme ihtimali yüksek olan Arınç, babasıyla birlikte sahalarda olacağını söyledi.

ARINÇ: BABAMDAN TÜYOLAR ALACAĞIM

Arınç'ın oğlu, adaylığı hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Babam uzun yıllardır siyasetin içinde. Siyasetçi kişiliğinin yanında önemli bir devlet adamı olarak da ön plana çıkıyor. Tecrübelerinden faydalanacağım, ondan tüyolar alacağım. Babamla birlikte sahalarda olacağız. Uzmanlaştığım enerji ve dış ilişkiler bağlamında çalışmayı ve katkı sunmayı amaçlıyorum. Adaylığımla ilgili eleştiriler geldi, bunları doğal karşılıyorum. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de yakın çevresiyle geçmişten gelen bir kader birlikteliğimiz var. Her zaman göreve hazır olduğumuzu biliyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız şahsımı milletvekili adayı göstererek onurlandırdı. Bana düşen görev, bu teveccühe layık olmak için çok çalışmaktır.”

AĞAR: İYİ HİZMET NASIL YAPILIR BABAMDAN GÖRDÜM

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar, AKP Elazığ 3. sıradan milletvekili adayı oldu. Elazığ'ın toplam 5 milletvekili var, AKP bir önceki seçimlerde 4 milletvekilliğini kazanmıştı.

Ağar “2014 yerel seçimlerinde cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı, yerel seçimlerde 40’ı aşkın mitingine arkadaşlarımla birlikte katıldım. Mehmet Ağar’ın oğlu olmanın avantajları da dezavantajları da var. Siyasetçi çocuğu olunca kendi içinizde bir tecrübe oluşuyor. İyi hizmet nasıl yapılır, saygı nedir; babamdan gördüm. Dezavantajı ise beklentinin çok yüksek olması. Benim de iddialı bir kişiliğim var. Tuttuğumu koparırım” dedi.

KARAKOÇ: BABAM YOLUMA IŞIK TUTUYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarında zaman zaman şiirlerini okuduğu şair Abdurrahim Karakoç’un oğlu Türk İslam Karakoç da AKP Kahramanmaraş 7. sıradan aday gösterildi. Erdoğan önceki gün şair Karakoç’un Bağlum’da bulunan mezarını da ziyaret etti. Oğul Karakoç, “Babamdan öğrendiklerim yoluma ışık tutuyor. Bizim için aslolan millet, devlettir. Babamızdan bunu gördük. Milletvekili seçilirsem ilk işim bütün partilerin il başkanlıklarını ziyaret etmek olacak” dedi.

PALANDÖKEN: BABAMIN TESK BAŞKANI OLMASI AVANTAJ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken’in oğlu Barış Palandöken AKP Malatya 5. sıradan aday oldu. Palandöken, “Babamın TESK Başkanı olması tabii ki bir avantaj. İş dünyası ile sık sık görüşeceğim. Hem babadan hem bürokratik geçmişim dolayısıyla temsil ettiğim bir kesim, dertlerine çare olacağım. Özellikle esnafın sesi olacağım” dedi.

Malatya 6 milletvekili çıkartıyor. AKP son seçimlerde Malatya’dan 5 milletvekilliği kazanmıştı.