Üç ayrı suçtan hapis cezasına çarptırılan futbolcu Arda Turan’ın cinsel taciz suçundan beraat etmesine tepki gösteren Özlem Ada Şahin ‘Malum şahıs sevinç nidalarıyla duyurduğu gibi böyle bir suç işlemediği için beraat etmemiştir, sadece yeterli delil bulunamadığı için beraat etmiştir” dedi.

Özlem Ada Şahin futbolcu Arda Turan’ın kendisine cinsel tacizde bulunmaktan delil yetersizliğiyle beraat ettiğini belirterek, karara ve Turan’ın beraat kararını sevinçle duyurmasına tepki gösterdi.

Özlem Şahin açıklamasında “Bir kadının özgürce taciz edilmeden bir birey olarak hayatını sürdürebilmesinin önündeki en büyük engel; bugün verilen karar ve benzeri kararlardır. Malum şahıs sevinç nidalarıyla duyurduğu gibi böyle bir suç işlemediği için beraat etmemiştir, sadece yeterli delil bulunamadığı için beraat etmiştir. Hukuksuzlukla dolu bu kararın gerekçesi ise ortam karanlık olduğu için ve kimse duymadığı için tacizin ispatlanamamasıdır” dedi.

‘KİMSE GÖRMEDEN TACİZE UĞRAYABİLİR DEMENİN BİR BAŞKA ŞEKLİ’

Şahin açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bir kadın akşam bir sokakta, arkadaşıyla bir mekanda, sinemada, toplu taşımada kimse duymadan kimse görmeden tacize uğrayabilir demenin bir başka şeklidir bence bu karar. Bu şahıs, eşimle birlikte olduğum bir mekanda kulağıma malum cümleleri söyleyebilecek kadar cüretkar ve bunun ortaya çıkmayacağından, çıksa dahi gerekli cezayı almayacağından emindir. Açıkça hem toplumun erkek olarak ona verdiğini hem de maddi gücünün ona sağladığını düşündüğü tüm imkanların arkasına sığınmış ve üzülerek gördük ki, ne yazık ki amacına da ulaşmıştır. Dikkat çekmek isterim ki yalnızca beraat kararını herkese duyuran bu tanınmış kişi 3 adet suçtan 2 yıl 8 ay ceza almıştır. Bakın bu adam bir suçludur. Nitekim bu cezanın verilmesinin sebebi olan, eşim Berkay'la bu şahsın tüm basına yansımış ve daha öncesinden hiçbir neden bulunmamışken dahil olduğu kavganın esas sebebi de beraat ettim dediği olaydır. Bu ve benzeri olayları yaşayan, yaşamak zorunda bırakılan, yaşama ihtimali olan tüm kadınlar adına ve bu şahsı örnek alarak büyüyeceğinden korku duyduğum çocuklar adına, bu düşünceyi yıkmak için davamın arkasında duracağımı ve peşini bırakmayacağımı bildiririm. İtirazlarımız sonucunda karar hukuken değişmese dahi, vicdanen onun ve tüm destekçilerinin yakasını bırakmamasını temenni ediyorum.”

'İTİRAZ YOLU AÇIK'

Berkay da karar sonrası yaptığı açıklamada “Sanık Arda Turan bana ve eşime karşı işlemiş olduğu, Kasten Yaralama, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Ruhsatsız Silah Taşımak ve Cinsel Taciz suçlarından yani 4 adet suçtan yargılanmış olup dosya kesinleşmemiştir itiraz yolumuz açık olup tüm yasal haklarımızı kullanacağız. Sanık Arda Turan bu suçların 3’ünden hapis cezası almış, sadece eşime yönelik cinsel taciz suçundan yerel mahkemede beraat etmiştir. Beraat etme gerekçesi ise asla suçun oluşmaması değil delil yetersizliğidir, bir başka anlamı eşimin kulağına söylediği sözün bir başkası tarafından duyulmaması ve bu konuda herhangi bir kamera kaydının bulunmamasıdır” demişti.

