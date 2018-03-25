Arda Turan'dan gazeteciye tehdit: Karımla konuşuyorsun, kafanı, gözünü kırarım!

Arda Turan, eşine soru soran gazeteciye "Senin kafanı gözünü kırarım, karımla konuşuyorsun” diyerek tehdit etti.

Nişantaşı'nda eşi Aslıhan Doğan ile görüntülenen Başakşehirli futbolcu Arda Turan soruya sinirlenince bir gazeteciye, "Senin kafanı, gözünü kırarım!" dedi.

Gazetecinin bir sorusu üzerine Doğan, elini ağzına götürüp fermuar işareti yaparak konuşmayacağını ima etti.

Muhabirin bu kez “Arda Bey konuşma yasağı mı getirdi?” diye sorması üzerine Arda Turan tehditte bulundu.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Turan, soruyu duyunca muhabire “Edepli ol, ne demek yasak. Senin kafanı gözünü kırarım, karımla konuşuyorsun” diye bağırdı.