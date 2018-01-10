Aranan IŞİD üyesi Gaziantep'te yakalandı

Kayseri'de aranan IŞİD üyesi, Gaziantep'te eş zamanlı olarak 3 ayrı eve yapılan baskınla yakalandı.

Kayseri'de aranan bir IŞİD üyesinin, Gaziantep'te bulunduğu ihbarı üzerine Kayseri ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma harekete geçti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi'ne düzenlenen operasyona, "her iki ildeki terörle mücadele, istihbarat, bomba imha ve özel hareket ekipleri" ile İl Jandarma İstihbarat Şubesi ekipleri katıldı.

Organize ve eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aranan IŞİD üyesi yakalandı. Örgüt üyesi şahıs ile birlikte bir adet otomatik silah ve çelik yelek ele geçirildi.

Gözaltına alınan IŞİD üyesinin, işlemlerinin ardından Kayseri'ye gönderileceği öğrenildi.