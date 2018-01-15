Araçlara alkolmetre geliyor

TBMM'de, alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan kişinin aracına ‘alkol ölçer takılsın' önerisi gündeme geldi.

TBMM Trafik Sorunlarını Araştırma Alt Komisyonu'nun hazırladığı çalışma raporunda, alkollü araç kullanımının engellenmesi için alkolmetre önerisi getirildi.

Akşam'da yer alan habere göre, bu kapsamda, alkollü araç kullanan sürücülerin araçlarına “alkolmetre” takılması uygulamasına gidilebilir. Şoför koltuğunda oturan kişinin nefes alıp vermesiyle çalışan cihaz, alkol oranını tespit edecek. Alkol oranı yasada belirlenen sınırın üzerindeyse belirli bir merkeze cihazdan sinyal gönderilerek, sürücüye yaptırım uygulanması sağlanacak.