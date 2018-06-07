AÖF sınav sonuçları açıklandı

26-27 Mayıs tarihlerinde yapılan AÖF bahar dönemi final sınavının sonuçları, Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AÖF Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerinin, 2017-2018 öğretim yılı bahar dönem sonu sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

26-27 Mayıs tarihlerinde yapılan AÖF bahar dönemi final sınavının sonuçları, Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre AÖF Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerinin, 2017-2018 öğretim yılı bahar dönem sonu sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi'ne bağlı Açık Öğretim Fakültesi'nde devam eden on binlerce öğrenci, geçtiğimiz günlerde katılım sağladıkları AÖF bahar dönemi final sınavlarına ait sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyordu. Merakla beklenen haber az önce geldi Anadolu Üniversitesi, bahar dönemi final sınavı sonuçlarını adayların erişimine açtı. AÖF SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ