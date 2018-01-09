AÖF sınav giriş yerleri açıklandı. 13-14 Ocak tarihinde yapılacak olan AÖF final sınavlarının giriş belgeleri az önce yayımlandı.

AÖF sınav giriş yerleri öğrenciler tarafından merak ediliyordu. 13-14 Ocak günleri gerçekleşecek final sınavları için artık çok az zaman kaldı.

Milyonlarca AÖF öğrencisi 13-14 Ocak'ta sınava girecek. İki gün boyunca sürecek olan sınavlar için giriş yerleri belli oldu.

AÖF sınav giriş yerleri açıkladı. Adaylar 13-14 Ocak tarihinde sınava girecekleri sınav yerlerini sisteme öğrenci girişi yaparak sorgulayabiliyorlar.

Adaylar sınav giriş belgelerini https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden temin edebilecekler.