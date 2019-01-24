Antalya'daki hortumda yaralanan işçi de yaşamını yitirdi

Antalya'da oluşan hortumda Finike ASAT Hizmet Birimi'nde çalışan Devrim Bayram Demir'in de yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2'ye çıktı. Kemer'de dereye düşen otomobilde bulunan Buse Acar ise hâlâ kayıp.

Antalya'da meydana gelen hortumda ölenlerin sayısı 2'ye çıktı. 15 kişinin yaralandığı hortum nedeniyle Kemer'de dereye düşen araçtaki bir kişinin ise hâlâ kayıp olduğu belirtiliyor.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Finike Hizmet Birimi'nde görevli personelin öğle arası dolayısıyla binanın yakınındaki konteyner önünde beklediği sırada çıkan hortumun uçurduğu işçilerden Devrim Bayram Demir, tedavi gördüğü Kumluca’daki özel hastanede yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, Finike’ye bağlı Sahilkent Mahallesi’nde oturan evli ve 1 çocuk babası Devrim Bayram Demir’in cenazesi morga konuldu.

Demir’in 2015 yılından bu yana ASAT’ta işçi olarak çalıştığı belirtildi. Devrim Bayram Demir’in cenazesinin yarın Sahilkent’in Kum Mahallesi Camii’nde kılınacak Cuma namazının ardından Sahilkent Mezarlığı’nda toprağa verileceği kaydedildi.

ÖLÜ SAYISI 2'YE ULAŞTI

Antalya'da oluşan hortum felaketinde Devrim Bayram Demir'in de yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kumluca'ya bağlı Narenciye Mahallesi'nde ailesiyle birlikte bahçede portakal topladıkları sırada oluşan hortumun taşıdığı sacın başına isabet etmesi sonucu Berivan Karakeçi de yaşamını yitirmişti. Yaralanan 15 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı.

BUSE ACAR BULUNAMADI

Kemer ilçesinde hortumun dereye uçurduğu otomobilde bulunan Kader Buse Acar da suda sürüklenerek kaybolmuştu.

Buse Acar'ı arama kurtarma çalışmalarından sonuç alınamamış ve havanın kararmasıyla çalışmalara ara verilmişti.

