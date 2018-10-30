Antalya'da keşif uçağı düştü: Pilot ve yardımcısı yaşamını yitirdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde keşif uçağı düştü.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde keşif uçağı düştü. Kazada iki kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Manavgat’ın Ulaalan Kum mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle bir keşif uçağı düştü. Pilot ve yardımcısı yaşamını yitirdi.

Manavgat Kaymakamı kazada iki kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini doğruladı.

DÖRT DEFA ARIZALANMIŞ

Kazanın ardından TC-KIM kuyruk tescilli uçağın geçtiğimiz yıllarda sıkça arızalandığı ortaya çıktı. Tek motorlu eğitim uçağı, geçen hafta da Manavgat'ta havada arızalanmıştı. Bugün düştüğü noktaya yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki toprak piste inen uçağı, ilçede faaliyet gösteren Manavgat Model Uçak Kulübü üyeleri kanatlarından itmişti. Kulüp üyelerinin uçağı iterken çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Ayrıca uçağın 5 Ekim 2017'de Çorlu'da, 28 Eylül 2018'de de Manisa'nın Kula ilçesi yakınlarında tarlaya mecburu iniş yaptığı da kaydedildi. Aynı uçak daha geçen yaz da İzmir Alaçatı yakınlarında habercileri taşıyan otomobile alçak uçuş sırasında çarpmış, aracın ön camı hasarlanmıştı.