Antalya'da kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya Manavgat'ta yolcu otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Antalya-Konya yolunun Manavgat'a bağlı Gençler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Konya'dan Manavgat yönüne giden yolcu otobüsü, İlter Uğurlu yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, trafik ve itfaiye ekibi gönderildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü İlter Uğurlu ile otomobildeki Mustafa Güneş ve Mehmet Kolancı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldıktan sonra Manavgat Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazada, otobüste bulunan 16 yolcu ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan 5'ine olay yerinde müdahale edilirken, diğer yaralılar da çeşitli hastanelere götürüldü.

Kazanın ardından otobüs şoförü, jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.