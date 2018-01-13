Antalya'da ilköğretim okulunda yangın

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir ortaokulda yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangına itfaiye müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Sarılar Mahallesi'nde bulunan Sarılar Ahmet Ozan Şarlak Ortaokulu'nda yangın çıktı.

Okul bahçesinde bulunan B Blokta 7'nci sınıfların eğitim gördüğü sınıfta çıkan yangın kısa sürede diğer sınıfların da duman altında kalmasına neden olurken hafta sonu kurs alan öğrenciler hızlıca tahliye edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer sınıflara ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangının çıktığı sınıf tamamen kullanılamaz hale geldi. B Blokta bulunan diğer sınıfların da duman ve isten zarar gördüğü öğrenildi. Yangını öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar yağmur altında endişe içerisinde izledi.