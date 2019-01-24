Antalya'da hortum: Bir çocuk öldü, yaralılar var...

Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından hortum çıktı. Ağaçlar devrildi, özellikle kumluca ilçesinde hasar büyük.

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde oluşan hortumların yerleşim yerlerini vurması sebebiyle 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 8 vatandaş yaralandı.

Hortum ayrıca yerleşim birimlerinde, tarım ve sera alanlarında da zarara neden oldu.

Antalya Kumluca ilçesine bağlı Kum Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında denizde başlayan hortum, Narenciye Mahallesi'ne kadar, yaklaşık 5 kilometre karada ilerledikten sonra kayboldu.

Hortum nedeniyle Kumluca Belediyesi Karatepe Spor Tesisleri'nin çatısı uçtu.

Antalya-Kumluca karayolu, uçan çatı parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı.



