Antalya'da hortum: Bir çocuk öldü, yaralılar var...

Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından hortum çıktı. Ağaçlar devrildi, özellikle kumluca ilçesinde hasar büyük.
Perşembe, 24 Ocak 2019 16:15

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde oluşan hortumların yerleşim yerlerini vurması sebebiyle 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 8 vatandaş yaralandı.

Hortum ayrıca yerleşim birimlerinde, tarım ve sera alanlarında da zarara neden oldu.

Antalya Kumluca ilçesine bağlı Kum Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında denizde başlayan hortum, Narenciye Mahallesi'ne kadar, yaklaşık 5 kilometre karada ilerledikten sonra kayboldu.

Hortum nedeniyle Kumluca Belediyesi Karatepe Spor Tesisleri'nin çatısı uçtu.

Antalya-Kumluca karayolu, uçan çatı parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı.


 