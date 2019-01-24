Antalya'da hortum: Bir çocuk öldü, yaralılar var...

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde oluşan hortumların yerleşim yerlerini vurması sebebiyle 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 8 vatandaş yaralandı.
Hortum ayrıca yerleşim birimlerinde, tarım ve sera alanlarında da zarara neden oldu.
Antalya Kumluca ilçesine bağlı Kum Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında denizde başlayan hortum, Narenciye Mahallesi'ne kadar, yaklaşık 5 kilometre karada ilerledikten sonra kayboldu.
Hortum nedeniyle Kumluca Belediyesi Karatepe Spor Tesisleri'nin çatısı uçtu.
Antalya-Kumluca karayolu, uçan çatı parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı.