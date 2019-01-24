Antalya'da hortum: Bir çocuk öldü, bir genç kayıp, yaralılar var...

Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından hortum çıktı. 13 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, bir genç kayıp, 11 vatandaş yaralandı. Ağaçlar devrildi, özellikle Kumluca ilçesinde hasar büyük.

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde oluşan hortumların yerleşim yerlerini vurması sebebiyle 13 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, 11 vatandaş yaralandı. Bir üniversite öğrencisinin de kayıp olduğu belirtildi.

Kumluca'da Berivan Karakeçi (13), rüzgarın çatıdan uçurduğu sac parçasının başına çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Finike'de ise 5 kişi yaralandı. Fırtına, Kemer, Kaş ve Korkuteli ilçelerinde de etkili oldu. Kemer'de bir otomobil, dereye uçtu. Araçtaki Buse Acar'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, "1 ölü, 11 yaralımız var, birinin durumu ciddi. Bir kız çocuğumuz Kemer'de Kuzderesi'nde kayboldu, arama çalışmalarımız sürüyor. Kızımız annesiyle arabadaymış. Aracı hortum dereye atıyor. Annesi kurtuluyor, üniversite öğrencisi 20 yaşlarında kızımız kayıp, arama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Hortum ayrıca yerleşim birimlerinde, tarım ve sera alanlarında da zarara neden oldu.

Antalya Kumluca ilçesine bağlı Kum Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında denizde başlayan hortum, Narenciye Mahallesi'ne kadar, yaklaşık 5 kilometre karada ilerledikten sonra kayboldu.

Hortum nedeniyle Kumluca Belediyesi Karatepe Spor Tesisleri'nin çatısı uçtu.

Antalya-Kumluca karayolu, uçan çatı parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı.



