Antalya'da 'Bu Düzen Değişmeli Platformu' toplantısı

Hukuk dışı bir kararla seçime girmesi engellenen Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) ‘‘ Emekçi halkımızı düzenin oyunlarıyla başbaşa bırakmayacağız’’ diyerek bağımsız adaylarla oluşturduğu, "Bu Düzen Değişmeli Platformu", Antalya toplantısını yaptı.

"Bu Düzen Değişmeli Platformu", Antalya toplantısı yapıldı.

13 Mayıs Pazar günü yapılan toplantıda ilk konuşmayı yapan İlker Belek, seçime bağımsız adaylarla girme seçeneğini zorlayan TKP dışında bir parti olmadığını, bu yolla TKP’nin düzen partilerinin karşısında tek seçenek olabildiğini belirtti.

Toplumun çok yorulduğunu ve AKP iktidarından sıkıldığını ifade eden Belek, “Dolayısıyla, düzen cephesinde ittifak arayışlarını anlamak mümkün ama, bu anlaşılan şey doğru mudur?” diye sordu. Belek: ‘‘Bunun için AKP’nin nasıl iktidara geldiğine ve ülkeyi onbeş yıl boyunca neden ve nasıl dönüştürdüğüne bakmak gerekir. İktisadi zeminine ve arka planına bakmak gerekir.’’ diyerek, Kapitalist- Emperyalist sistemin, Sovyetler Birliği’nin yıkılışından başlayarak, öncesinde 1980 darbesi de dahil olmak üzere dünya ve Türkiye’yi nasıl ve ne amaçla dönüştürdüğünü ve sistemin yıllardır içinden çıkamadığı mali krizinin de bu dönüşümü gerekli kıldığını belirtti.

‘‘Türkiye öyle dönüştürüldü ki ve işçi sınıfı öyle dağıtıldı ki, kamusal yapı din ile öyle ele geçerildi ki, ülke cari açık, dış borç, döviz rezervi olarak öyle kırılgan bir noktada ki, muhalefetin dile getirdiği parlementer sistem buna çözüm olamaz’’ dedi. Zaten amaçlananın da bu olduğunu belirten Belek, ‘‘Buradan dönülemez. Bu tabloyu ve AKP’yi parlementer sistem yaratmadı mı? Türkiye kapitalizminin işaret ettiği şeyler buradan dönüşün mümkün olmadığını gösteriyor.’’ diyerek, tüm dünyada benzer bir tablo olduğunu örneklerle hatırlattı.

“AKP ve MHP ittifakını haydi anlıyoruz ama Sivas’ın katilini, Hizbullah’ı örgütleyen Akşener’i, Hüda-Par’ın meclise taşınmasını, Demirtaş’ın ‘Bizi de Millet İttifakına dahil etmeliydiler.’ demesini anlayamıyoruz” dedi.

Abdullah Gül kabul etmediği için aday olabilen Muharrem İnce’nin, başörtüsüyle ülkücülerle sorunum yok dediğini, Erdoğan’ı ziyaretini, devr-i sabık yaratmama sözünü hatırlatan Belek “Soma’nın, gericiliğin, Gezi’de ölen çocuklarımızın, 70 milyar dolara satılan tüm o kamu varlıklarının, ayakkabı kutularının hesabı sorulmayacak mı? Sol bu mu? Türkiye bu kadar aciz değil’’ dedi.

“Biz bunları söyleyeceğiz, amaç Türkiye’yi bunlara alıştırmak ama biz alışmayacağız. Biz diyoruz ki, şimdiden gelin, solu güçlendirelim, bu düzenin karşısında örgütlü bir hat oluşturalım. Kapitalizm böyle gitmez, sonuna geldiler. Gereğini siyasi mücadele ve örgütlenme ile yapacağız” dedi.

Daha sonra söz alan Antalya bağımsız milletvekili adayı Sevinç (İlkuçan) Sertbarut, seçime katılış süreçlerini özetleyerek, 25 Haziran’da devam etmek üzere birlikte neler yapılabileceği konusunda bir giriş yaptıktan sonra sözü salona verdi.

Platform katılımcılarının katkı ve önerilerinin kayda geçmesi ile devam eden toplantı, alınan kararların uygulanması, zenginleştirilmesi ve katılımın arttırılması hedefi konularak sona erdi.