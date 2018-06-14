‘Antalya kıyıları halkın elinden kaçırılıyor’

Türkiye’nin en güzel koylarından birini barındıran Tekirova Tabiat Parkı geçen günlerde 29 yıllığına özel sektöre kiralandı. Geçen aylarda Hülya Koçyiğit’in damadına kiralanan ünlü Konyaaltı Plajı’nın açılışının bayram tatilinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacağı bildiriliyor. Antalya kıyılarındaki yağmayı bağımsız milletvekili adayı Sevinç İlkuçan Sertbarut’a sorduk.

Antalya’da kıyıların “işletme”ye açılması bitmeyen bir süreç. Son örnekler Tekirova Tabiat Parkı ve Konyaaltı Plajı oldu. Tekirova Tabiat Parkı’na otel yapılmayacağı, sadece “bungalov” yapılacağı açıklamasıyla kamuoyu rahatlatılmaya çalışılırken Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’ın şirketine verilen Konyaaltı Plajı’nın bayramda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılacağı öğrenildi.

Antalya’da bitmeyen, her gün yenisi eklenen kıyı yağmasını Bu Düzen Değişmeli Platformu Antalya bağımsız milletvekili adayı Dr. Sevinç İlkuçan Sertbarut’ sorduk. Serbarut Antalya kıyılarının uzun yıllardır yağmalandığını, Antalya Lara’dan Alanya’ya kadar tüm sahil şeridinin sermayenin işgali olduğunu vurguladı ve “Yağma, Antalya’nın batısında Çıralı, Olimpos’a kadar dayandı. Yalnızca bundan ibaret değil, Antalya’da artık halk kamuya ait plajlara da parasız giremiyor. Yıllardır koylar sermayeye tahsis ediliyor. Tekirova Tabiat Parkı’nın tahsisi de son korkunç örnek oldu. Akdeniz kıyıları halkın elinden kaçırılıyor” dedi.

Antalya bağımsız milletvekili adayı Sevinç (İlkuçan) Sertbarut: Rant hırsı, Antalya’yı tanınmaz hale getirdi @sevincsertbarut #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/KfGQW6dgM9 — soL Haber (@solhaberportali) 14 Haziran 2018

'SADECE BUNGALOV YAPILACAK’

Türkiye’nin en güzel koylarından biri olan Kleopatra Koyu’nun da içinde yer aldığı Tekirova Tabiat Parkı ihaleyle 29 yıllığına kiralandı. İhaleyi kazanan konsorsiyumda Fettah Tamince’nin şirketi Sembol İnşaat’ın da olduğu yönünde ve koya otel yapılacağı haberleri basında yer aldı. Tamince ortaklığı yalanlarken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş da koya otel değil, hiç ağaç kesilmeden bungalov yapılacağını söyledi. Parkın işletme hakkını alan ortak girişim grubunda, Tekirova Kurumsal Turizm, Teknik Katı Atık Yönetimi ve Sembol Turizm ve Otelcilik şirketleri yer alıyor.

Hürriyet’in haberine göre yöre halkı ve Antalya Mimarlar Odası Şubesi adına konuşan Avukat Tuncay Koç ihalenin iptali için dava açacaklarını belirtti: “İmar planları onaylanmadan ihaleye çıkılmış. Ayrıca şartname adeta adrese teslim bir ihale görüntüsü veriyor. Tekirovalıların kullandıkları tek koyun bir şekilde özel şirkete kiralanması da kamu yararına aykırı.”

KOÇYİĞİT’İN DAMADINA VERİLEN PLAJI ERDOĞAN AÇACAK

Oda TV’de yer alan Yusuf Yavuz’un haberine göre Antalya’nın dünyaca ünlü sahili Konyaaltı Plajı, geçen Mart ayında yapılan ihale ile ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’ın sahibi olduğu Alkoçlar A.Ş. ile Antalya merkezli TURSETALYA firmalarının oluşturduğu ortak girişim grubuna verilmişti. Toplam 40 işyeri ile 30’dan fazla plaj işletmesinden oluşan ticari alanları 8,5 milyon lira bedelle kiralayan şirket, 8 yıl boyunca toplamda 6,5 kilometrelik alanda işletmecilik yapmaya hak kazandı. “Bu ülkede kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür. Yaptıklarından dolayı bir gün herkes Erdoğan’ı takdir edecek” sözleriyle gündeme gelen oyuncu Hülya Koçyiğit'in damadının işleteceği plajı, bayram tatili için Antalya’ya gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak.