Antalya halkı gerici kuşatmaya karşı bir araya geldi: Laikliği nasıl savunuruz?

Antalya'da Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi ve Antalya Alevi Bileşenleri, "Gerici Müfredata Karşı Laikliği Nasıl Savunuruz" başlığı altında bir araya geldi. Gerici müfredat uygulamalarının değerlendirildiği toplantıda Aydınlanma Hareketi, evrim derslerini yaymak ve gerici müfredata dava açmak için çağrıda bulundu.

Antalya'da Aydınlanma Hareketi ve Antalya Alevi Bileşenleri "Gerici Müfredata Karşı Laikliği Nasıl Savunuruz" başlıklık etkinlikte buluştu.

Gerici müfredat ve eğitimdeki dinselleşmeye karşı bir araya gelenlerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların din derslerinden muaf olmaları için ailelerin dilekçe vermesi gerektiği çağrısı yapıldı.

Etkinlikte ayrıca, Akdeniz Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Belek tarafından "Laikliği Nasıl Savunmalıyız?" başlıklı bir sunum yapıldı.

AKP'nin bir proje partisi olduğunu hatırlatan Belek, "Savaşarak kurduğumuz Cumhuriyeti ve laikliği yıktılar. Çok yeni 9 yaşında kız ve 12 yaşında erkek çocuğun evlenebileceğini savundular. Gelen tepkilerden sonra 'erkek 18, kız 17 yaşında evlenebilir' dediler. Bilim, akıl böyle demiyor" ifadelerini kullandı.

"Bunlara bu cesareti veren liberal kalemler" diyerek asıl suçlu kadar suçluya yardım edenleri işaret eden Belek, "Türbana özgürlük adına bazı sol çevreler eylem yaptılar. Bugün laikliğin önemini anladılar. Tekrar laikliği kazanmak, laikliğin içinde yaşayabileceği bir cumhuriyet nasıl kuracağız? AKP yıktı, yerine yenisini kuramadı. Çünkü halkın en az yarısı ikna olmadı. Şiddet,terör ,baskı ile bir süre sindirebilirler. Bu şekilde ülkeyi yönetemezler. Bu çağda akla ve bilime aykırı bir rejim kuramazlar. Buna güvenelim" şeklinde konuştu.

Belek, gerici uygulamalar karşısında mücadelenin mümkün olduğunu belirterek "Bu mücadele yeni değil. Milattan önce başladı. 17. Yüzyılda doruğuna ulaştı. Sanayileşme, kentleşme ile bilimsel gelişme ile kilisenin, dinin etkisini aydınlanmacı düşünürler ve burjuvazi kırdı. Fransız Devrimi böyle gerçekleşti. Burjuvazi iktidarı ele geçirince kilise ile anlaşarak halk ayaklanmasını ezdi. Burjuvazi, sınıfsal çıkarına uyuyorsa ilericidir. Gücü ele geçirdiği anda gericidir. Biz de cumhuriyeti böyle kurduk. Önce cumhuriyet kuruldu sonra hilafet kaldırıldı. Sonra 15 yıl içinde sermaye sınıfı demokrat parti iktidarı ile hızla gericileşti. AKP, Demokrat Partinin sürdürücüsüdür. Demokrat Parti, 12 Eylül darbesi, Özal ve Tayyip Erdoğan birbirinin devamıdır. Laiklik, din ve vicdan özgürlüğü değildir ; din ve devlet işlerinin ayrılması demek değildir. Cemaatler tarikatlar istediği gibi varlık gösteriyorsa bir anlamı yok. Yetmez. Din ve vicdan özgürlüğü de demek değildir laiklik. Dinin tüm toplumsal yaşamdan atılması , sadece kişinin vicdanında sınırlı kalması demektir. Toplumsal kamusal alanda dini söylemlere söz hakkı verilmemesidir. Gericinin "ben çocuğumu 9 yaşında evlendiririm" deme hakkının olmaması demektir. Bir kez göz yumduğunuzda bin kat fazlasını yaparlar" dedi.

"Laikliği nasıl kazanacağız?" sorusunu yanıtlayan Belek şöyle devam etti:

"Yeni bir cumhuriyet kuracağız. 'Biz ilhamlarımızı gökyüzünden değil bu dünyadan alıyoruz' dedi Atatürk. Yeni cumhuriyet, halkın olmak zorunda. Burjuvaziyi ekarte etmek zorunda. Çünkü sömürebilmek için en iyi araç dindir. Dini istismar edecek sınıfa izin vermemeliyiz. Yeni cumhuriyet sosyalist olacak. Sömürü kaldırılacak. Tek koşul sosyalizmdir. Yoksa laiklik olmaz. Bunun için, Aydınlanma Hareketi olarak bugün zorunlu din dersine karşı dava açıyoruz, gerici müfredata karşı dava açıyoruz. Okullarımızda verilemeyen evrim dersini biz veriyoruz. Evrim kitapçığı bastık. Öğrencilere ve öğretmenlerimize ücretsiz dağıtıyoruz. Gelin birlikte dava açalım,birlikte mücadele edelim, birlikte evrim dersi verelim."

