Annelik, yaş, engellilik ücret eşitsizliğini derinleştiriyor

Annelik tercihi, yaş, engellilik, etnisite faktörleri, kadınlara dönük ücret eşitsizliğini büyüten faktörlerin başında geliyor.

Bu yıl 2 Nisan, "Eşit işe eşit ücret günü" olarak anılıyor.

Her yıl bu tu tarih, önceki yıl erkeklerin kazandığına erişebilmek için kadınların ortalama ne kadar fazla çalışması gerektiği hesaplanarak elde ediliyor.

Bu yılki hesaba göre, ABD'de beyaz bir kadının, 2018'de meslektaşı bir erkeğin kazandığına erişebilmesi için 2 Nisan 2019'a dek çalışması gerekti.

Geçtiğimiz yıl bu tarih, siyah kadınlar için 7 Ağustos'tu.

ABD'de beyaz kadınların, erkek meslektaşlarına göre yüzde 23 daha az kazandığı belirtiliyor.

Bu fark, beyaz olmayan kadınlar söz konusu olduğunda daha belirgin bir şekilde açılıyor. Latin kadınlar yüzde 49, siyahlar ise yüzde 39, Hint ve Alaskalılar is eyüzde 42 daha az gelir elde ediyorlar.

Ücret eşitsizliğine katkıda bulunan temel faktörlerden biri olan ayrımcılığın, annelik tercihi, yaş, engellilik, etnisite farkları durumunda şiddetlendiği belirtiliyor.