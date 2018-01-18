Anket firmasını tehdit etti, 'hapse girersin' dedi

MHP'den üst düzey bir yöneticinin bir anket firmasını arayarak tehdit ettiği, hapisle korkuttuğu ileri sürüldü.

MHP'nin anketlerde düşen oyları sonrası bir anket firması yetkilisini tehdit ettiği iddia edildi.

Yeniçağ adlı gazetenin yazarının Ahmet Takan, "MHP'den bir üst düzey yönetici, bir anket şirketinin yöneticisini arayarak tehditler savurmuş. Zaten adamcağızın başı şirketinden eksik olmayan maliye müfettişleri ile sıkıntıda!.. MHP'li görevli bir de 'Bu anketleri yayınlamaya devam edersen hapse dahi girersin' demiş. Bu tehdidin ardından adamcağız sahada çalışacak anketör bulmakta bile zorluk çekiyor. Var olan çalışanları bile sahaya inmekten korkar hale gelmiş. Adamcağız, muhalif kimlikli gazetecilerden köşe bucak kaçar hale geldi" iddiasında bulundu.