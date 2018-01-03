Ankara'daki ünlü cadde için referandum kararı

Ankara’nın ünlü caddelerinden Bahçelievler 7. Cadde’nin yayalaştırılması için referandum düzenlenecek.

CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara’nın ünlü caddelerinden Bahçelievler 7. Cadde’nin yayalaştırılması ile ilgili referandum yapacaklarını açıkladı.

Hürriyet'ten Murat Yılmaz'ın haberine göre, caddenin araç trafiğine kapatılması konusunun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile yaptıkları görüşmede gündeme geldiğini kaydeden Taşdelen, “Vatandaş yayalaştırılsın derse Büyükşehir ile ortak proje hazırlayacağız” dedi.

Taşdelen, “Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Sayın Mustafa Tuna ile bir görüşmemiz oldu. Ben 7. Cadde’nin yayalaştırılmasını önerdim. Cadde, Büyükşehir’e bağlı olduğu için o da yayalaştırılmasına olumlu baktı ve ‘Tamam’ dedi. Çankaya Belediyesi olarak referandum yapacağız. Orada ikamet eden vatandaşlarımız katılacak" ifadelerini kullandı.