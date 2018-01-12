Ankara'da zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ankara'da sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Yenimahalle Köprüsü Kavşağı'nda durağa yanaşan belediye otobüsüne arkasından çarptı.

Kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyere vuran ve tekrar yola savrulan otomobil, seyir halinde olan iki otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası otomobilde bulunan iki kişi, olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İstanbul yolunun Yenimahalle istikameti ulaşıma kapandı.