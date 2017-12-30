Ankara'da yılbaşı gecesi Kızılay Meydanı trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği yılbaşı için alınan önlemleri açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada Kızılay Meydanı'nın yılbaşı gecesi trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı gecesi halkın güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin yılbaşında eylem girişimlerine karşı alınan önlemler bilgiler verildi.

Alınan tedbirler şu şekilde açıklandı:

"Halkın toplu kutlama yapacağı değerlendirilen 15 Temmuz Kızılay Meydanı’na giriş yolları trafiğe kapatılacak, Güvenpark havuz çevresi uygun bir mesafeden bariyerlerle koruma altına alınacak, girişlerde noktalar oluşturularak arama ve kontroller yapılacaktır. Bahçelievler 7. Cadde, Tunalı Hilmi Caddesi, Bestekar Sokak, Filistin Caddesi ve Tunus Caddesi araç trafiğine kapatılacak; caddeye açılan sokaklarda arama ve kontrol yapılacak şekilde gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır. Ayrıca, insanların yoğun olarak bulunduğu umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde, işletmelerin aldığı güvenlik tedbirlerine ilave olarak risk durumuna göre polis/jandarma tarafından ek güvenlik tedbirleri alınacaktır. 30 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 08.00’den itibaren sorumluluk bölgeleri itibariyle, huzur planları uygulamaya konulacak, yoğunlaştırılmış arama ve yol kontrol faaliyeti icra edilecektir. Alınan tedbirler 02 Ocak 2018 Salı günü 08.00’e kadar aksamadan uygulanacaktır. Havaalanı, Tren Garı, Yüksek Hızlı Tren Garı, METRO, Ankara Şehirlerarası Terminali (AŞTİ) ile terminallerde yaya ve motorlu devriyelerle şehir içi, devlet karayolları üzerinde tertip edilecek trafik ekipleri ve timlerinin sayıları arttırılacak, vatandaşlarımızın hizmetlerine hazır hâle getirilecektir."