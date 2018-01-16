Ankara'da iş yeri yangını

Ankara’da dört katlı apartmanın zemin katında bulunan kafede çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Gece saatlerinde Çankaya Emek Mahallesi Bişkek Caddesi üzerindeki apartmanın zemin katında bulunan kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartman sakinleri, binayı saran yoğun dumana maruz kalarak uyandı.

Kendi imkanları ile binayı tahliye eden apartman sakinleri, yangını itfaiyeye bildirdi. Kısa süre içinde adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bir yandan da iş yerinde mahsur kalanların olması ihtimaline karşın arama çalışması yapıldı. İtfaiyenin 45 dakikalık müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.