Ankara'da yangın: Yavru köpekler mahsur kaldı

Ankara’da sanayi sitesi içinde bulunan boya imalathanesinde çıkan yangın, büyük paniğin yaşanmasına neden oldu. İşyeri içinde mahsur kalan köpekler son anda kurtarıldı.

Yangın, Ostim Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 1272. Sokak üzerinde bulunan boya imalathanesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Bir anda parlayan alevlerin içerideki yanıcı maddeleri tutuşturmasıyla yangın çıktı. Gürültüyle sarsılan sanayi bekçisi, imalathaneden dumanlar yükseldiğini gördü.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 3 katlı binada mahsur kalanların olması ihtimaline karşı, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi.

Yapılan arama çalışması sonucunda, iş yerinin bekçi köpeği ve 4 yavrusu alevlerin arasından sağ olarak kurtarıldı. Son anda kurtarılan hayvanları aracının bagajına alan işyeri sahibi, hayvanları tedavi edilmek üzere veterinere götürdü.