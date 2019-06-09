Ankara'da yağış sele neden oldu: Üç kişi yaşamını yitirdi

Ankara'da sağanak yağmur, Etimesgut ve Çankaya ilçelerinde etkili oldu. Yaklaşık iki saat süren yağış dolayısıyla çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Üç kişi yaşamını yitirdi. Biri sele kapılan kadın, biri iş yerinin deposuna dolan suda boğulan, diğeri ise konutuna dolan suyun yol açtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ankara'da kent genelinde etkili olan sağanak yağış, Etimesgut ve Çankaya ilçelerinde etkili oldu. Uzun süre etkili olan yağış sonrasında üç kişi yaşamını yitirdi. ANKARA VALİLİĞİ: ÜÇ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ Ankara Valiliği, "Çankaya ilçesinde taşkın suya kapılma nedeniyle A. Arslan, Etimesgut ilçesinde işyerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılma nedeniyle M. Altınışık ve konutuna dolan suyun yol açtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizi nedeniyle M. Önder isimli vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmiştir" açıklaması yaptı. BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR İlçede yaşanan sel sonrası büyükşehir belediyesine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan araçları ve sürücüleri kurtarmak için çalışma başlattı. Kentte sağanak yağış Etimesgut'un yanı sıra Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde de etkili oluyor. Ankara'da sele kapılan kadın yaşamını yitirdi. Ankara'da kent genelinde etkili olan sağanak yağış, Çankaya ilçesine bağlı Karataş Mahallesi’nde sele sebep oldu. Burada birçok evi su basarken, sel sularına engel olmak için bahçe kapısını kapatmaya çalışan Ayşe Arslan, sulara kapılarak hayatını kaybetti. Etimesgut'ta bir esnaf iş yerinin deposuna dolan suda boğuldu. Piyade Mahallesi'nde esnaflık yapan Metin Altınışık (54),dükkanını su basması üzerine elektriği kesmek için depoya indi. Bu sırada deponun duvarının yağmur suyunun baskısıyla çökmesi üzerine sıkışan Altınışık, depoda biriken suda boğuldu.