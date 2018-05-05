Ankara'da sel: Altı yaralı

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeni ile oluşan sel sonucu altı kişinin yaralandığı belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Bu 500 yılda bir vuku bulacak bir afet. Bunun önlemi olamaz. Çok kısa sürede böyle bir afetle karşılaşınca ne yapabilirsiniz" dedi.

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeni ile oluşan sel sonucu altı kişinin yaralandığı belirtildi.

Mamak ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'ndeki seyir ve park halindeki araçların, cadde üzerindeki Boğaziçi Köprüsü'nün altındaki geçide sürüklendiği aktarıldı.

Olayda onlarca aracın kullanılamaz hale geldiği, caddedeki iş yerlerinin de selden etkilendiği ifade edildi.

SELE KAPILAN BİR KİŞİ KURTARILDI

Mamak'ta sel sularına kapılan 1 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

MAMAK BELEDİYE BAŞKANI: BU BİR AFET, ALTYAPIYLA İLGİSİ YOK

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Bu bölgeye Ankara'nın diğer taraflarında olmayan bir yağmur yağdı. Burası eğim nedeniyle, 3-5 bölgedeki suyun birikip geldiği son nokta. Can kaybımız yok. Altı yaralımız var, onlar da şu anda hastanede. Afet biçiminde bir yağış, bunun alt yapıyla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum" dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNA: 500 YILDA BİR VUKU BULACAK BİR AFET

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da, "Bu 500 yılda bir vuku bulacak bir afet. Ankara'nın tarihinde bu bölgede böyle bir şey görülmemiş. Bunun önlemi olamaz. Çok kısa sürede böyle bir afetle karşılaşınca ne yapabilirsiniz" dedi.