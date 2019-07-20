Ankara’da sahte içki operasyonu: 35 litre damacana ve 33 şişe dolusu sahte içki ele geçirildi

Ankara’da eğlence mekanlarına düzenlenen operasyonda, doluma hazır 35 litre damacana ve 33 şişe dolusu sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da eğlence mekanlarına düzenlenen operasyon sonucunda damacana içerisinde doluma hazır 35 litre sahte ve 33 şişe dolusu sahte içki ele geçirildi. Operasyonda bir mekan işletmecisi ile çalışanı gözaltına alındı. gözaltına alındı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlar üzerine ekipler, Altındağ ilçesi Çankırı ve Rüzgarlı caddeleri ve bağlantılı sokaklar ile Çankaya ilçesindeki Sakarya Caddesi ve civar sokaklardaki eğlence mekanlarına eş zamanlı baskınlar yaptı.

Baskın yapılan mekanlardan birinin arka bahçesinde yapılan arama sonucunda sahte içkiyle dolu damacanaların 30 santimetre derinliğindeki çukura gömülerek eski bir yatakla kapatıldığı belirtildi.