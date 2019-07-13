Ankara'da sahte içki operasyonu: 19 kişi gözaltına alındı
Ankara'da düzenlenen sahte içki operasyonu sonucunda 19 kişi gözaltına alınırken, 560 şişe sahte içkiye el konuldu. Kriterlere uymayan iş yerlerine toplam 240 bin lira para cezası verildi.
Cumartesi, 13 Temmuz 2019 12:13
Ankara'da düzenlenen sahte içki operasyonu sonucunda 19 kişi gözaltına alındı. Toplam 76 eğlence mekanına düzenlenen polis baskınında 560 şişeye el koyulurken, kriterlere uymayan mekan ve iş yerlerine toplam 240 bin lira para cezası verildi.