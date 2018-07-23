Ankara'da patlama sesi

Ankara'da şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlama sesinin nedeni belli oldu. TAI pilotu, bir uçağı test ederken ses duvarını aştı. Bunun sonucunda sonik patlama meydana geldi.

Ankara'da saat 15.00 sıralarında şiddetli ve kentin çeşitli noktalarından duyulan bir patlama sesi duyuldu.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ankara'nın dört bir tarafından duyulan büyük patlama sesinin nedeni belli oldu.

TAI pilotu, bir uçağı test ederken ses duvarını aştı. Bunun sonucunda sonik patlama meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da endişeye neden olan patlama sesinin ilk belirlemelere göre, Kahramankazan'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda F-16 uçuşu sırasındaki sonik patlama olduğu ifade edildi.

ŞUBAT'TA DA YAŞANMIŞTI

Ankara'da geçtiğimiz Şubat ayında iki kez Ankara'da güçlü patlama sesi duyulmuştu. Patlamanın kaynağının dinamitle yol çalışmasından kaynaklandığı açıklanmıştı.