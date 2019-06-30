Ankara'da İlker Semt Evi açıldı

Türkiye Komünist Partisi Ankara'nın Çankaya ilçesinde İlker Semt Evi’nin açılışını yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Türkiye Komünist Partisi İlker Semt Evi’nin açılışı yoğun katılımla gerçekleşti. Açılış etkinliği Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi sanat emekçileri tarafından sahnelenen tiyatro gösterisi ile başladı. Tiyatro gösterisinin ardından söz alan TKP Ankara İl Başkanı Devrim Koçak, Türkiye’nin sermaye eliyle gericileştirilmek istendiğini vurguladı. Semt evlerinin emekçiler için bir aydınlanma ocağı işlevi göreceğini belirtti. Koçak’ın konuşmasının ardından NHKM Müzik Topluluğu dinletisiyle açılış etkinliği devam etti.

Etkinlik sırasında Türkiye Komünist Partisi gönüllüsü olmak istediklerini beyan eden yurttaşlar gönüllü başvuru formlarını doldurdular. Etkinlik, TKP’ye yeni katılan gönüllülere parti rozetlerinin takılması ile sona erdi.

TKP İlker Semt Evi, her gün 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak. Emekçiler atölyelerde, söyleşilerde, toplantılarda bir araya gelecek. Semt evinde müzik dinletisi, tiyatro ve film gösterimleri gibi kültür-sanat etkinlikleri de gerçekleşecek.