Ankara’da iki bina için yıkım kararı

Ankara'da Ulus’taki ünlü Atatürk heykelinin karşısında bulunan iki bina içim yıkım kararı verildi.

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve boşaltılan iki binanın yıkım kararına ilişkin Başkanlık Yazıları bu akşamki Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşüldü.

Hürriyet'ten Murat Yılmaz'ın haberine göre Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı imzasıyla gelen yazılarda kente meydan kazandırılması için Ulus’taki ünlü Atatürk heykelinin karşısında bulunan Spor Genel Müdürlüğü binası ile Gümrük Müsteşarlığı binalarının yıkımına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Gökşin ise Ulus bölgesinin planının yeniden yapılması gerektiğini belirterek "yıkımların hemen yapılamayacağını" söyledi.