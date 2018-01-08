Ankara'da Fahreddin Paşa kararı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara'daki büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa "FAhreddin Paşa" ismini verecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara büyükelçiliğinin bulunduğu bölgedeki sokak ve cadde isimlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Başkan Tuna "Belediye Meclisimizde, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğinin önünde bulunan cadde ve sokak isimlerini değiştirme kararı aldık. Buna göre, BAE Büyükelçiliği önündeki 609'uncu Cadde'nin ismini 'Medine Müdafii', 613'üncü Sokağın ismini de 'Fahreddin Paşa' olarak değiştirdik. Bundan sonra elçiliğin adresi 'Medine Müdafii Caddesi Fahrettin Paşa Sokak' olarak yazışmalarda yer alacaktır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sokak tabelalarının yarın asılacağı da duyuruldu.